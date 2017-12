Actualidade

O diretor para as Américas da Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, denunciou na segunda-feira "indícios claros de fraude eleitoral" nas eleições presidenciais nas Honduras de 26 de novembro.

"Há indícios claros de fraude eleitoral nas Honduras e esses sinais devem ser investigados e deve respeitar-se a vontade dos eleitores", disse Vivanco, em comunicado.

O diretor para as Américas da HRW, organização não-governamental de defesa dos direitos humanos com sede em Nova Iorque, instou as autoridades hondurenhas a "respeitar a liberdade de reunião e a evitarem fazer um uso desnecessário ou desproporcionado da força".