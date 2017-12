Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou o orçamento para 2018, no valor de 257,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 5,4% relativamente a 2017, com a oposição a criticar um "orçamento de continuidade".

Numa discussão longa, com a intervenção de todos os grupos municipais, os documentos previsionais de gestão para o ano de 2018 foram aprovados com 22 votos a favor, seis contra e 17 abstenções.

A maioria da oposição foi unânime em classificar o orçamento como "de continuidade", frisando que o atual executivo municipal, liderado pelo independente Rui Moreira, vai executar o que prometeu no anterior mandato.