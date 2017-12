Actualidade

O ex-sargento norte-americano Charles Robert Jenkins, que desertou para a Coreia do Norte em 1965, morreu aos 77 anos, disse hoje um funcionário do município da ilha japonesa de Sado, onde o antigo militar residia.

Jenkins morreu na noite de segunda-feira num hospital de Sado devido a uma arritmia, segundo o porta-voz do município.

Em janeiro de 1965, Charles Jenkins, natural do estado norte-americano da Carolina do Norte, fugiu através da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, para o Norte enquanto estava destacado no Sul, para evitar um eventual recrutamento para o Vietname.