Actualidade

Bruce Brown, realizador do documentário "The Endless Summer" sobre surf, morreu aos 80 anos de causas naturais, no domingo em Santa Barbara, no estado norte-americano da Califórnia, informou o gerente da sua empresa cinematográfica Alex Mecl.

Com o filme de 1966, Brown criou a imagem moderna dos surfistas enquanto pessoas numa missão espiritual, em vez de marginais ou delinquentes.

Juntamente com os Beach Boys, Bruce Brow elevou o surf de hobby a uma parte fundamental da cultura norte-americana, de acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press.