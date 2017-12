Actualidade

O rabino Aaron Yehuda Leib Shteinman, autoridade espiritual para os judeus ultraortodoxos em Israel e no mundo, morreu hoje aos 104 anos, indicou em comunicado o hospital Maané Hayeshoua.

Aaron Yehuda Leib tinha sido hospitalizado há três semanas, na sequência de problemas respiratórios.

Figura de proa do judaísmo ultraortodoxo asquenaze, Shteinman tornou-se, com a morte do rabino Ovadia Yossef em 2013, a principal referência espiritual dos judeus ultraortodoxos, asquenazes e sefarditas.