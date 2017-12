2017

Dez temas que dominaram a política em 2017:

+++ Incêndios abalam país e Governo +++

Até junho, o Governo minoritário do PS tinha a seu favor os indicadores económicos e as sondagens eram confortáveis. Após os incêndios de Pedrógão Grande, que alastraram a concelhos limítrofes e fizeram 65 mortos, ficou sob a maior onda de críticas. A oposição à direita (PSD e CDS) atacou com violência o executivo, mas só os centristas pediram abertamente a demissão da ministra da Administração Interna. Constança Urbano de Sousa saiu do Governo em outubro, após mais uma série de incêndios, agora na região centro e que fizeram mais de 45 mortos.