Actualidade

A aldeia de Cabeça, no concelho de Seia, vai transformar-se em "Aldeia Natal" pelo quinto ano consecutivo e oferecer aos visitantes uma proposta "distante do consumismo dos grandes espaços comerciais", foi hoje anunciado.

Entre sábado e o dia 01 de janeiro, aquela pequena Aldeia de Montanha, situada a 22 quilómetros de distância da Torre, o ponto mais alto da Serra da Estrela e de Portugal continental, vai ser "a Aldeia de Natal mais genuína e sustentável de Portugal", segundo os promotores.

"Neste conceito, assumidamente distante do consumismo dos grandes espaços comerciais e dos grandes eventos de recriação natalícia, onde não há lugar para o Pai Natal, encontramos uma aldeia autêntica em que os habitantes abrem as portas das suas casas, transformando a aldeia e as suas ruas numa verdadeira Aldeia de Natal, mas sem Pai Natal", refere a organização em nota hoje enviada à agência Lusa.