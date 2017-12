Actualidade

O Estado espanhol vendeu 7% do banco intervencionado Bankia por 818,30 milhões de euros baixando para 60,63 % a sua participação naquela entidade, segundo informação publicada hoje na Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

Tratou-se da segunda colocação de ações do Bankia por parte do Estado espanhol depois de uma primeira venda realizada em fevereiro de 2014, quando o Fundo de Reestruturação Ordenada da Banca (FROB) transacionou 7,5% do banco numa operação, na altura, de 1.360 milhões de euros.

Em finais de novembro, o ministro das Finanças espanhol, Luis de Guindos, já tinha avançado que o Governo espanhol pretendia privatizar o Bankia "tão depressa quanto possível", mas "sem perder de vista" o princípio de maximização do retorno das ajudas públicas recebidas pelo banco em 2012.