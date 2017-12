Actualidade

As autoridades angolanas expulsaram, nos últimos dias, mais de 30.000 imigrantes ilegais da província da Lunda Norte, de onde saíram igualmente de forma voluntária pouco mais de 28.000 outros estrangeiros em situação irregular, segundo o Governo.

O dado foi hoje avançado pelo ministro do Interior de Angola, Ângelo Veiga Tavares, na abertura do I Conselho Consultivo Alargado daquele órgão do Estado, que decorre até quarta-feira, em Luanda.

O Ministério do Interior iniciou, em setembro, na província da Lunda Norte, a "Operação Luembe", para o combate da imigração e garimpo ilegal nas zonas de reserva mineira.