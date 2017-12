Actualidade

O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, ultrapassou hoje pela primeira vez desde junho de 2015 a barreira dos 65 dólares devido ao encerramento de um importante oleoduto na Escócia, Reino Unido, explicaram especialistas, citados pela Efe.

O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro de 2018, abriu hoje em alta, a cotar-se a 65,51 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 1,26% do que no encerramento da sessão anterior.

O oleoduto Forties, em Aberdeenshire na Escócia - que foi encerrado depois de se ter descoberto uma greta - é um dos mais importantes do Reino Unido, que transporta petróleo do Mar do Norte para Grangemouth, na Escócia, onde é processado.