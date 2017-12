Actualidade

A coreografia "Para que o céu não caia", da criadora brasileira Lia Rodrigues, que aborda as "drásticas mudanças climáticas" no mundo, vai ser interpretada no palco da Culturgest, em Lisboa, na quarta e na sexta-feira.

Estreada no último fim de semana no Teatro Municipal do Porto, a peça tem criação e direção de Lia Rodrigues, dramaturgia de Silvia Soter, e Amália Lima como assistente de direção e criação, de acordo com a Culturgest.

No espetáculo, a criadora levanta a questão de como fazer face a "tantas catástrofes e barbáries que todos os dias nos assombram e emudecem, neste contexto de drásticas mudanças climáticas que escurecem o futuro", de acordo com um texto de Lia Rodrigues.