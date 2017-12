Actualidade

O setor cultural e criativo em Portugal empregou 81.700 pessoas em 2016, o que representa uma quebra de 4,1% (3.500 trabalhadores) em relação a 2015, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o boletim anual de estatísticas do INE para a área da Cultura, o emprego neste setor é mais jovem e mais escolarizado do que o emprego total da economia portuguesa. Emprega sobretudo pessoas entre os 25 e os 44 anos, com formação superior, e há um equilíbrio entre homens e mulheres.

Numa tendência que vem de 2014, Portugal continua a importar mais bens culturais do que aqueles que consegue exportar, com a balança comercial a registar em 2016 um agravamento de mais de 25% face ao ano anterior, ou seja, passou de 92,5 milhões de euros de défice, para 116,4 milhões de euros, no ano passado.