O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje a aprovação da terceira e quarta avaliação do empréstimo concedido a São Tomé e Príncipe, desembolsando 1,8 milhões de dólares e considerando que a política governamental "é apropriada".

"A estratégia das autoridades de desenvolvimento para promover um crescimento mais inclusivo e sustentável, ao aumentar o investimento em infraestruturas e capital humano, subindo a despesa social e avançando com as reformas estruturais, é apropriada", lê-se no comunicado hoje distribuído em Washington.

A direção do Fundo completou a terceira e quarta avaliação do programa de assistência financeira, no total de cerca de 6,2 milhões de dólares, a que São Tomé e Príncipe está vinculado.