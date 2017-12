Actualidade

Os museus portugueses receberam 15,5 milhões de visitantes em 2016, mais 1,8 milhões do que em 2015, e esse aumento deveu-se sobretudo aos estrangeiros, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas anuais do setor da Cultura, em 2016 os museus portugueses tiveram 15,5 milhões de visitantes, dos quais 6,7 milhões eram estrangeiros. Em 2015, o número de visitantes estrangeiros situou-se nos 5,2 milhões.

Os dados do INE foram recolhidos junto de 405 museus portugueses, de um universo de 727 em atividade em 2016, por reunirem cinco critérios: terem pelo menos uma sala de exposição, pelo menos um conservador ou técnico superior, orçamento e inventário, e estarem abertos ao público.