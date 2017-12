Clima

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu ser indispensável "uma mobilização muito mais forte" para limitar a subida da temperatura do planeta abaixo dos 2º Celsius, numa entrevista hoje publicada no jornal Le Monde.

Cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, como o primeiro-ministro português, além do secretário-geral das Nações Unidas e do presidente do Banco Mundial, participam hoje na Cimeira Um Planeta (One Planet Summit), na capital da França, uma iniciativa do Presidente francês para assinalar os dois anos do Acordo de Paris.

"Estamos muito longe do objetivo do Acordo de Paris de conter a subida das temperaturas abaixo do nível dos 2ºC e, se possível, 1,5º. Sem uma mobilização muito mais forte e um choque nos nossos modos de produção e de desenvolvimento, não conseguiremos", afirmou Emmanuel Macron.