Actualidade

O índice de remunerações na construção subiu em outubro 4,1%, na comparação homóloga, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que se mantém também a evolução positiva na produção e no emprego neste setor.

Segundo o INE, o índice das remunerações efetivamente pagas cresceu 4,1%, na comparação com outubro de 2016, enquanto essa variação em setembro tinha sido de 2,3%. De setembro para outubro deste ano a subida foi de 0,9%.

Na produção, a subida na taxa de variação homóloga foi de 2,6% e 0,1 pontos percentuais na comparação com o mês anterior, graças à aceleração no segmento de construção de edifícios, que "mais que compensou o ligeiro abrandamento observado no segmento da engenharia civil".