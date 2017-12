Actualidade

O PSD apresentou hoje um projeto para alterar o regime dos inquéritos parlamentares, que visa reforçar os direitos das minorias, acusando a "maioria social comunista" de poder 'matar' este instrumento ao transformá-lo em "comissões de encobrimento" do Governo.

Em conferência de imprensa, o deputado social-democrata Marques Guedes apresentou o diploma que, entre outras alterações, estipula que o objeto de uma comissão de inquérito potestativa (requerida de forma obrigatória por um quinto dos deputados) não pode ser alterado nem pela maioria dos deputados, nem pelo presidente da Assembleia da República ou sequer pelo plenário.

Os sociais-democratas querem ainda que os prazos de uma comissão de inquérito sejam suspensos sempre que se aguardam decisões judiciais em relação a documentos pedidos e que todas as deliberações sejam tomadas com base no voto individual dos deputados, para evitar a "captura político-partidárias" pelas direções de bancada.