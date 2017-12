Actualidade

As famílias portuguesas gastaram, em média, 845 euros em atividades de lazer e cultura, em 2016, o que corresponde a apenas 4,2% das despesas totais efetuadas, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre as atividades de lazer e cultura nas quais os portugueses gastaram dinheiro em 2016 estão espectáculos ao vivo, idas ao cinema ou ao teatro, compra de livros, jornais e artigos de papelaria, equipamento fotográfico e audiovisual, e realização de férias organizadas.

No relatório anual de estatísticas do INE da área da Cultura, lê-se ainda que, nas zonas predominantemente urbanas, as despesas médias com cultura e lazer foram quase o dobro em relação às zonas mais rurais, totalizando 953 euros e 500 euros respetivamente.