Actualidade

O crédito malparado diminuiu em outubro face ao mesmo mês do ano passado, mas aumentou ligeiramente nas empresas e nas famílias para habitação em relação a setembro, segundo divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, 14,6% do total de empréstimos às empresas estavam em incumprimento em outubro, abaixo do registado no mesmo mês de 2016 (15,5%), mas ligeiramente acima do valor de 14,5% registado no mês anterior.

O mesmo acontece com os empréstimos à habitação: em outubro, 3% dos créditos concedidos estavam em incumprimento, um valor igual ao registado no mesmo mês de 2016 (3%), mas acima dos 2,9% registados em setembro e de 2,8% de dezembro do ano passado.