O treinador do Sporting disse hoje que irá apostar numa equipa com jogadores menos utilizados para defrontar o Vilaverdense nos oitavos de final da Taça de Portugal, reforçando a ideia de alcançar a final no Jamor.

"É mais uma competição, em que temos ambição de chegar à final. Na Taça há muitas surpresas, num jogo tudo pode acontecer e é legitimo que estas equipas queiram estar na final também. Amanhã [quarta-feira] vamos trabalhar para sermos melhores que o Vilaverdense. Temos essa responsabilidade", começou por referir o Jorge Jesus, na antevisão ao jogo de quarta-feira diante do conjunto do Campeonato de Portugal.

O técnico 'leonino' conhece o valor do adversário, porém afirmou que vai apostar numa equipa menos rotinada.