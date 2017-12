Actualidade

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, ultrapassou hoje o total de visitantes de 2016, ao receber o visitante número 175.577, mais um do que no ano passado, indicou à agência Lusa fonte do museu.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma mulher portuguesa que entrou no museu ao fim da manhã, acompanhada por uma amiga, e será premiada com várias ofertas, no âmbito de uma celebração que o MNAA organizou.

O designado "Visitante+1" - que ultrapassa o registo oficial do museu de 175.576 visitantes no ano passado - terá direito a uma entrada grátis na exposição atual "As Ilhas do Ouro Branco", para duas pessoas, e oferta do catálogo desta exposição.