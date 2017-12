Presidente da República dá posse às 19

O Presidente da República aceitou a proposta de nomeação de Rosa Matos Zorrinho para secretária de Estado da Saúde e vai dar posse à nova governante hoje, às 19:30, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

Esta informação consta de uma nota colocada no portal da Presidência da República, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa "aceitou hoje as propostas do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, do secretário de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado, e de nomeação para o mesmo cargo da Dra. Rosa Augusta de Matos Zorrinho".

"A tomada de posse tem lugar esta tarde, às 19.30, no Palácio de Belém", refere a mesma nota.