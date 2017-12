Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que Manuel Delgado pediu a demissão do cargo de secretário de Estado da Saúde devido a "uma questão pessoal", sem esclarecer se a saída está relacionada com a sua ligação à associação Raríssimas.

"O doutor Manuel Delgado, cujo trabalho como secretário de Estado da Saúde queria enaltecer, entendeu que tinha uma questão pessoal que não permitia que continuasse com as condições necessárias para o exercício do seu cargo como secretário de Estado da Saúde", afirmou hoje aos jornalistas, no parlamento, Augusto Santos Silva, que assume as funções de chefia do Governo, na ausência do primeiro-ministro, António Costa, do país, para participar na cimeira sobre o clima, em Paris.

Questionado se poderá haver mais saídas do executivo, o número dois do Governo respondeu: "Não creio. O doutor Manuel Delgado é que entendeu que não tinha condições para prosseguir no Governo e nós evidentemente respeitamos esse entendimento e procedemos à sua substituição".