Actualidade

A Câmara de Oeiras aprovou na segunda-feira o Orçamento municipal para 2018 na ordem dos 151,3 milhões de euros, estabelecendo como linhas prioritárias a Educação, Intervenção Social, Habitação, Ambiente, Empresas e Emprego.

O montante aprovado traduz-se num crescimento de cerca de 23 mil euros (18,2%), comparativamente ao Orçamento apresentado em 2017 (128.023 milhões de euros).

O orçamento municipal foi aprovado em reunião de câmara na segunda-feira e, segundo a autarquia liderada pelo independente Isaltino Morais, a política fiscal é "impulsionadora das atividades económicas locais, com maior atratividade para as empresas que se fixem no concelho, produzindo forte impacto no aumento da empregabilidade".