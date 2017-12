PSD

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes propôs hoje a realização de três debates televisivos com o seu adversário, Rui Rio, o primeiro já na próxima semana, salientando que tal seguiria o mesmo modelo de anteriores diretas.

"A um mês da realização das eleições diretas, Pedro Santana Lopes propõe que se realizem três debates nos três canais, por forma a não excluir nenhuma das televisões generalistas. O primeiro poderia realizar-se já na próxima semana, o segundo na semana seguinte - entre o Natal e o Ano Novo - e o último na primeira semana de janeiro", refere um comunicado da candidatura, que decidiu tornar pública a sua posição "face à dificuldade em chegar a um acordo entre as duas candidaturas quanto à realização de debates".

De acordo com o comunicado, a realização de três debates televisivos seguiria "o mesmo modelo que já foi adotado em anteriores eleições diretas no PPD/PSD e eleições primárias no PS".