Actualidade

Os pagamentos em falta às universidades e politécnicos devem ser feitos no início de janeiro, estando pendentes de uma reunião técnica marcada para a primeira semana do ano para acertar valores, adiantaram os reitores à Lusa.

Na reunião hoje à tarde no Ministério das Finanças, agendada para discutir o acordo de legislatura entre o Governo e as instituições de ensino superior, estiveram presentes o ministro das Finanças, Mário Centeno, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e os representantes dos reitores das universidades e dos presidentes dos institutos politécnicos.

"Foi uma reunião muito clara. Ficou definido que o acordo é para manter e portanto importa apenas esclarecer alguns números. No início do ano existirá uma reunião de natureza técnica para confirmar esses valores. Os valores em causa, decorrentes das alterações legislativas, serão transferidos para as universidades", disse à Lusa o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Fontaínhas Fernandes, que adiantou que a reunião ficou agendada para a primeira semana de janeiro.