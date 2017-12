Actualidade

Gil Vicente e Belenenses assinaram hoje um princípio de acordo sobre o 'caso Mateus', que permite aos gilistas a subida administrativa à I Liga portuguesa de futebol, em 2019/20, disse fonte da Liga de clubes à agência Lusa.

"O acordo foi subscrito pelos presidentes das duas sociedades desportivas, Francisco Dias da Silva e Rui Pedro Soares, respetivamente, assim como pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença", lê-se na nota do organismo enviada à Lusa.

O 'caso Mateus' remonta a agosto de 2006, quando o Gil Vicente, depois de ter assegurado a permanência, foi despromovido administrativamente à Liga de Honra, atual II Liga, devido à utilização do internacional angolano Mateus, quando o futebolista estava impedido por ter atuado com estatuto de amador, na época imediatamente anterior, ao serviço do Lixa.