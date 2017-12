Clima

Lisboa vai receber em fevereiro a reunião inaugural de uma aliança para a neutralidade carbónica no setor dos transportes que reúne Portugal, França, Holanda e Costa Rica, anunciou hoje em Paris o primeiro-ministro, António Costa.

"Acabámos de lançar com França, Holanda e Costa Rica a aliança para a neutralidade da energia no setor dos transportes e vamos acolher em Lisboa, em fevereiro, a primeira reunião desta aliança", anunciou António Costa numa intervenção na cimeira "One Planet", que decorre na capital francesa.

O chefe de Governo começou por sublinhar que Portugal se comprometeu "a implementar o Acordo de Paris através de um roteiro que tem como objetivo atingir a neutralidade carbónica em 2050" e elencou "outros compromissos" ambientais do país.