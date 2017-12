Incêndios

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), general Mourato Nunes, anunciou hoje a aquisição de quatro estações móveis (EM) da rede SIRESP, passando a ANPC a dispor de seis unidades para posicionar pelo país.

"Encontra-se a decorrer o procedimento aquisitivo de mais quatro [estações móveis] o que consubstanciará um manifesto incremento da eficácia do sistema de comunicações de emergência, nomeadamente no que diz respeito à capacidade operacional face à possibilidade que existe de os dispor em território nacional já em posições que consideramos de maior interesse operacional", disse Mourato Nunes, no parlamento.

"Acresce às duas estações móveis disponibilizadas em junho, mais quatro", adiantou.