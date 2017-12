Actualidade

O banco espanhol Santander vai suprimir 1.100 postos de trabalho no quadro da reestruturação em curso na sequência da compra em junho do Banco Popular, anunciaram hoje em Madrid os sindicatos do grupo.

"A reorganização dos serviços centrais do Banco Santander e Banco Popular vai afetar 1.100 pessoas [...] através de pré-reformas, na grande maioria" dos casos, segundo um comunicado dos principais sindicatos que negociaram o acordo.

Segundo os representantes dos trabalhadores, uma parte das saídas previstas serão voluntárias.