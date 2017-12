Mundial clubes

Os brasileiros do Grémio tornaram-se hoje nos primeiros finalistas do Mundial de Clubes de futebol, após vencerem os mexicanos do Pachuca por 1-0, após prolongamento, em Al Ain, Emirados Árabes Unidos.

O suplente Everton (95), em lance individual, no qual partiu da lateral direita, tirou Martinez do caminho e atirou forte, colocando assim os brasileiros na final de sábado.

A reação do Pachuca ficou condicionada pela expulsão de Guzmán, aos 110 minutos, por acumulação de cartões amarelos.