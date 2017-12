Pedrógão Grande

Das 264 casas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande e apoiadas pelo Estado na reconstrução, mais de 100 foram já intervencionadas e entregues aos proprietários, afirmou hoje o coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI).

Numa audição no parlamento, requerida pelo CDS-PP, João Paulo Catarino disse ainda que as habitações que faltam reconstruir "estarão adjudicadas aos respetivos empreiteiros e estarão em obras, provavelmente, até ao final do ano", "com exceção de meia dúzia" que têm outros problemas e que não poderão ser já intervencionadas.

Refutando as acusações dos deputados do PSD Álvaro Batista e Maurício Marques de que "nada foi feito" no apoio à população afetada pelo incêndio de 17 de junho em Pedrógão Grande (Leiria), o responsável da UMVI apresentou dados concretos, concluindo que "alguma coisa se tem feito em Pedrógão Grande".