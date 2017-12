Actualidade

O belga Cyril Bourez e o português Daniel Gonçalves foram os vencedores do concurso Fashion Design Competition na área do 'design' de moda e no setor do calçado, respetivamente, anunciou hoje a Centro de Inteligência Têxtil (CENIT).

Num jantar que decorreu no Palácio da Bolsa hoje à noite, no Porto, a CENIT anunciou que o vencedor geral na área do 'design' de moda foi o belga Cyril Bourez, de 26 anos, e o vencedor geral concurso no setor do calçado é o português Daniel Gonçalves, também de 26 anos. Cada um dos vencedores terá direito a cinco mil euros em dinheiro.

Entre os 30 'designers' de vários países da Europa selecionados para participarem na IV edição do concurso "Fashion Design Competition", um evento que decorre no Porto até à próxima quinta-feira, há também um vencedor por cada país participante na área do 'design' de moda'.