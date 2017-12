Actualidade

Pelo menos 18 pessoas ficaram hoje feridas no sudeste do Irão após um forte sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter, que causou poucos danos, de acordo com o Centro Sismológico da Universidade de Teerão.

O sismo ocorreu às 12:13 hora local (08:43 em Lisboa), na província de Kerman.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) divulgou que o terramoto atingiu uma magnitude de 5,9 na escala de Richter.