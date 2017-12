Actualidade

O número de portugueses que planeia gozar férias fora de casa nas festividades deste ano diminuiu seis pontos percentuais em relação a 2016, mas a intenção é gastar mais no Natal e fim-de-ano, segundo o IPDT.

Numa avaliação das intenções de férias, com base em 411 respostas a um inquérito online, o Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) concluiu que 37% dos inquiridos pretende fazer férias fora de casa no próximo Natal/Fim de Ano contra os 43% que manifestou a mesma intenção em 2016.

Segundo os dados divulgados, a maioria goza o tempo livre em território nacional (57%) e 34% dos portugueses diz ir para o estrangeiro, ou seja mais 13 pontos percentuais que em 2016. Na lista de destinos preferidos estão "destinos europeus de proximidade, nomeadamente a Espanha".