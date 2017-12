Actualidade

A revolução digital em curso terá "um grande impacto" na economia do mar, dependendo o desenvolvimento do setor da capacidade de captar os benefícios do digital e de mitigar os riscos da nova realidade, conclui um inquérito hoje divulgado.

Intitulada "A Revolução Digital e a Economia do Mar", a oitava edição do projeto de responsabilidade social LEME - Barómetro PricewaterhouseCoopers (PwC) da Economia do Mar inquiriu 50 gestores de topo e personalidades ligadas à economia do mar em Portugal, 90% dos quais consideraram que "todas as indústrias do mar terão um 'elevado impacto' provocado pela revolução digital".

As conclusões do trabalho, a que a agência Lusa teve hoje acesso, apontam as fileiras dos portos, dos transportes marítimos e ainda a ação do Estado no mar como sendo "áreas impactadas pela quase totalidade dos 12 temas inerentes à Revolução Digital".