O presidente do PS considerou hoje que Manuel Delgado fez bem ao demitir-se de secretário de Estado da Saúde por envolvimento no caso da associação "Raríssimas" e admitiu que estas situações prejudicam "a limpidez" da ação governativa.

Carlos César falava esta noite aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que durou cerca de duas horas e meia, depois de questionado sobre os contornos que envolveram a demissão de Manuel Delgado do cargo de secretário de Estado da Saúde na terça-feira - lugar em que foi logo a seguir substituído por Rosa Matos Zorrinho.

"O secretário de Estado da Saúde fez uma avaliação sobre a sua conduta e sobre a sua participação nesse processo. Entendeu que a sua demissão era a posição mais acertada e, portanto, não só tendemos a concordar com ele, como também achamos que ele tomou a posição devida", declarou o presidente do PS.