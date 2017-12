Actualidade

Uma paragem num teleférico da cidade boliviana de El Alto, situada a cerca de 4.000 metros de altitude e vizinha de La Paz, deixou na terça-feira 'penduradas' dentro das cabinas duas centenas de passageiros durante uma hora.

A empresa estatal Mi Teleférico, responsável pelo serviço, informou que a paragem na linha azul do teleférico em El Alto "deveu-se a um problema no sistema de comunicação da fibra ótica com os sensores que causou uma paragem de cerca de uma hora.

No mesmo comunicado, a empresa acrescentou que não foi necessária a intervenção dos bombeiros, mas a imprensa local contrariou esta versão.