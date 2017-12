Actualidade

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 1.527 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo, mais 36,6% face ao período homólogo de 2016.

Dados publicados no mais recente boletim do Gabinete de Informação Financeira (GIF) indicam que em 1.527 participações entre janeiro e junho, mais 409 do que na primeira metade de 2016, 79 foram enviadas para o Ministério Público.

A indústria do jogo manteve-se como a atividade que deu origem a mais denúncias (1.074 ou 70,3% do total), seguindo-se instituições financeiras e companhias de seguros (414 ou 27,1%) e outras (39 ou 2,6%).