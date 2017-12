Actualidade

Mais de 4,94 milhões de consumidores estavam no mercado livre de eletricidade no final de outubro, um aumento de cerca de 16 mil clientes face a setembro (+5,3%), segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o relatório sobre o mercado liberalizado da eletricidade nos primeiros 10 meses do ano divulgado hoje pela ERSE, "a quase totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre", ao passo que "a percentagem de domésticos continua a aumentar".

Em outubro, cerca de 84% do consumo total do segmento doméstico estava no mercado livre de eletricidade, uma proporção acima dos 80% registados no final de setembro.