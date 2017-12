Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 63,87 dólares, mais 0,83% do que na sessão anterior.

Na terça-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,08%, para os 63,34 dólares, depois de ter alcançado durante a sessão máximos desde meados de 2015.

O preço do Brent chegou a superar os 65,75 dólares por barril durante a sessão, impulsionado pelas perspetivas de uma redução da oferta perante o encerramento temporário do oleoduto Forties, no Mar do Norte.