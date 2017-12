Actualidade

O maior partido da oposição timorense acusou o presidente do Parlamento de continuar a obstruir os trabalhos parlamentares, para travar a proposta da sua própria destituição, montando um "drama político" em que tenta "fazer-se de vítima".

Dionísio Babo, deputado do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e ex-ministro do anterior Governo, considerou "irónico" que o presidente do Parlamento tente questionar a constitucionalidade de alterações regimentais que ele próprio apoiou.

"Isso é que é a ironia. Essas alterações foram feitas antes da saída do anterior presidente do Parlamento e todas as bancadas incluindo a Fretilin [Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente] apoiaram. E agora, por causa da atual situação, pede a revisão da constitucionalidade", disse à Lusa.