Actualidade

O trânsito no IC-19 no sentido Lisboa-Sintra está a fazer-se com dificuldade na sequência de um acidente rodoviário que envolveu um cavalo e um veículo ligeiro, segundo uma fonte policial.

O acidente ocorreu cerca das 08:00 horas junto a Queluz, concelho de Sintra, estando o trânsito a fazer-se apenas pela via da direita.

De acordo com a fonte policial, a colisão causou um ferido ligeiro que foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra e a morte ao cavalo.