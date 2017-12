Actualidade

(CORREÇÃO DO TERCEIRO PARÁGRAFO) Bruxelas, 13 dez (Lusa) - A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, destacou hoje o "resultado bastante favorável" da maratona de quase 24 horas de negociações sobre as pescas para 2018, face às expectativas de Portugal, nomeadamente na redução da pescada.

"Os resultados deste conselho, face às expectativas, são bastante favoráveis", disse a ministra aos jornalistas, exemplificando com o biqueirão - uma espécie com elevado valor comercial - "onde havia uma proposta de redução de 20%" e foi conseguida a manutenção" das quotas de pesca para o próximo ano.

As capturas de pescada em águas nacionais sofrem um corte de 12%, abaixo dos 30% inicialmente propostos por Bruxelas e as capturas de carapau são reduzidas em 24%, sendo que em nenhuma das espécies a quota é atingida pelos pescadores portugueses. (CORRIGE A INFORMAÇÃO SOBRE A QUOTA DA PESCADA).