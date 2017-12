Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje de manhã em baixa, com as ações da Pharol a liderar as perdas, a cair 1,28% para 0,308 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a descer 0,14% para 5.390,58 pontos, com 10 'papéis' a desvalorizarem-se, sete a subirem e um inalterado (Ibersol).

Em 31 de outubro, o PSI20 subiu até aos 5.475,67 pontos, um máximo desde novembro de 2015.