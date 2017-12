Actualidade

O filme-concerto "How to become nothing", com banda sonora tocada ao vivo por The Legendary Tigerman (Paulo Furtado), teve de ser alterado para poder ser exibido esta semana na China, no festival cultural "This Is My City".

De acordo com o músico Paulo Furtado, em declarações à Lusa, "cerca de 25 minutos do filme foram desfocados". As cenas que foram desfocadas, explicou, são aquelas em que aparecem nus.

O projeto "How to become nothing" teve como ponto de partida a história de um homem que se quer tornar em nada, através de uma viagem espiritual e física pelo deserto. Durante 12 dias, Paulo Furtado fez uma viagem no deserto Joshua Tree, no estado norte-americano da Califórnia, na companhia do realizador Pedro Maia e da fotógrafa Rita Lino, inspirando-se na paisagem para compor a maioria dos temas para o novo disco.