A Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca reconhece um progresso no acordo de pesca alcançado em Bruxelas, mas considera-o insuficiente para atingir em 2020 as metas ambientais com que os estados-membros de comprometeram.

Em declarações à agência Lusa, Gonçalo Carvalho, da plataforma PONG-Pesca, reconhece que o progresso é lento, mas diz que, ainda assim, há algumas decisões positivas, pois terá havido mais stocks a serem definidos consoante os pareceres científicos.

"Para o caso de Portugal, houve vários stocks em que foram seguidos os pareceres, mas, infelizmente, pelas informações que temos, houve uma tentativa de Portugal não seguir a ciência (...), por exemplo, para o carapau", sublinhou.