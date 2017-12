Actualidade

(CORREÇÃO NO TERCEIRO E NO NONO PARÁGRAFOS) Lisboa, 13 dez (Lusa) - Os fundos europeus têm contribuído para o crescimento das empresas e do emprego a nível municipal quando bem aplicados pelos municípios, revela um estudo que é hoje apresentado.

No estudo "O impacto económico dos Fundos Europeus: a experiência dos municípios portugueses" foram analisados os montantes, a diversidade dos fundos ativados, o produto, o emprego e as empresas localizadas nos municípios para quantificar o impacto económico e social dos fundos europeus dos sucessivos quadros de apoio geridos pelos municípios de Portugal Continental.

De acordo com José Tavares, um dos autores, o estudo demonstra que "o acesso aos fundos europeus é importante" e tem efeitos "mais fortes quantitativamente ao nível das empresas do que ao nível do emprego".