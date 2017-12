Actualidade

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, considera que os Acordos de Oslo, ou qualquer outro firmado posteriormente, deixaram de estar em vigor devido à posição dos Estados Unidos que reconheceu Jerusalém como capital de Israel.

"A decisão sobre Jerusalém liberta-nos de todos os acordos que já assinamos. Por exemplo os Acordos de Oslo (1993). Os documentos foram assinados, mas para nós já não são vinculativos" disse Abbas durante a cimeira extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica que decorre em Istambul.

"Já não estamos comprometidos com nenhum acordo", insistiu o líder palestiniano no discurso em que anunciou o fim do papel desempenhado pelos Estados Unidos no conflito israelo-palestiniano.