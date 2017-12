Actualidade

A EDP partilha da "preocupação de que é fundamental" assegurar um serviço "eficaz e eficiente" aos utilizadores de veículos elétricos, pelo que o início dos pagamentos dos carregamentos deve ocorrer assim que estiverem reunidas as condições.

Em resposta à agência Lusa depois de um novo adiamento no calendário, a EDP, como operador de postos de carregamento, afirmou partilhar da "preocupação de que é fundamental assegurar aos utilizadores as condições necessárias a um serviço eficaz e eficiente, pelo que o início dos pagamentos deve ocorrer quando essas condições estejam garantidas".

"A decisão de início do pagamento dos carregamentos na rede Mobi.e depende do Ministério do Ambiente. Tal como os demais interessados, a EDP está a colaborar ativamente na implementação do modelo definido legal e regulatoriamente", acrescentou ainda fonte oficial da empresa, que desconhece que exista qualquer solicitação sobre sobrecustos causados pelo adiamento do processo.